США призвали Германию отправить войска в Сирию вместо американских солдат

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри призвал правительство Германии отправить наземные войска на северо-восток Сирии для частичной замены американских военных. «Мы хотим, чтобы наземные войска Германии частично заменили наших солдат»,— цитирует его газета Welt am Sonntag.

Он заявил, что обращался по этому вопросу к немецкому правительству. По его словам, Берлин «думает» над тем как это можно сделать.

«Может быть, это будут наземные войска, однако это может быть и гражданская, финансовая или другого рода военная поддержка»,— отметил господин Джеффри.

До этого Германия осуществляла лишь разведывательные полеты в Сирию с территории Иордании.

Президент США Дональд Трамп объявил о планах вывести американские войска из Сирии в декабре 2018 года. Вывод военных начался 4 января. Американский контингент в Сирии насчитывал 2–2,5 тыс. человек. Как заявлял господин Трамп, США намерены оставить в Сирии 400 своих военнослужащих.

Подробнее о сирийском урегулировании — в публикации “Ъ” «Дональд Трамп просит Европу забрать террористов из Сирии».