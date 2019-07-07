Главные анонсы 8–14 июля

8 июля, понедельник

В Москве, как ожидается, пройдут парламентские слушания по цифровой экономике с участием главы Минэкономразвития Максима Орешкина.

В Екатеринбурге более 80 стран примут участие в международной выставке «Иннопром-2019».

В Киеве пройдет саммит Украина—Европейский союз.

В Грузию перестанут выполнять рейсы российские авиакомпании. На время действия запрета туроператорам рекомендовано не продавать россиянам путевки в республику.

9 июля, вторник

На Валааме впервые пройдет заседание Священного синода Русской православной церкви.

В Москве Госдума заслушает отчет председателя Счетной палаты Алексея Кудрина за 2018 год.

В Екатеринбурге стартует Глобальный саммит по производству и индустриализации GMIS-2019. Как ожидается, участие в нем примет президент РФ Владимир Путин.

В Татрах (Словакия) глава МИД РФ Сергей Лавров примет участие в неформальной встрече министров иностранных дел стран—участниц ОБСЕ.

В Лондоне аукционный дом Christie's проведет торги «Золотой век русской литературы», где будет выставлено более 120 редких печатных изданий из частной европейской коллекции.

10 июля, среда

В Москве состоится первое тестирование системы электронного голосования.

В Совете федерации состоится правительственный час с участием Антона Силуанова, первого вице-премьера и главы Минфина РФ.

11 июля, четверг

В Москве пройдет встреча президентов России и Боливии Владимира Путина и Эво Моралеса.

В Москве правительство, как ожидается, рассмотрит законопроект о либерализации тарифов ОСАГО.

12 июля, пятница

В Туле состоится первый матч чемпионата России по футболу сезона-2019/20 между местным «Арсеналом» и московским «Динамо».

В Минске состоится встреча советников лидеров стран нормандского формата.

В Кванджу (Южная Корея) начнется чемпионат мира по водным видам спорта.

13 июля, суббота

В России ЦИК завершит прием документов на довыборы в Госдуму.