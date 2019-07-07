Полиция задержала водителя взорвавшегося в Свердловской области бензовоза

В Свердловской области сотрудники полиции задержали водителя бензовоза, при взрыве которого погибли три человека, сообщила прокуратура региона. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее смерть двух и более лиц, лицом, находившимся в состоянии опьянения).

В ночь на 7 июля в Свердловской области взорвался бензовоз, перевозивший топливо. Руководитель пресс-службы регионального ГУМВД Валерий Горелых рассказал, что водитель разрешил семерым туристам ехать на цистерне, не справился с управлением и съехал в кювет. Экспертиза показала, что водитель был пьян. Сообщалось, что в результате ДТП погибли четыре человека, пострадали семь, в том числе подросток. Позднее Минздрав уточнил, что погибли три человека.

В прокуратуре уточнили, что машина была неисправна. «Водитель бензовоза не выбрал безопасного скоростного режима, после чего машина потеряла управление в связи с неисправностью, водитель сказал всем спрыгивать, после чего сам спрыгнул»,— отмечают в ведомстве.

В пресс-службе прокуратуры также уточнили детали ДТП. Там рассказали, что в субботу вечером двое туристов попросили водителя бензовоза довезти их до трассы. «Когда они двигались по промышленной дороге с Иовской платы (горного плато, окруженного вершинами Конжаковского камня) в сторону дороги "Карпинск — пос. Кытлым", их остановили еще восемь туристов. Водитель разрешил сесть на цистерну»,— сообщила прокуратура.