При взрыве бензовоза под Екатеринбургом погибли четыре человека

Число погибших при взрыве бензовоза в Свердловской области выросло до четырех человек, сообщил ТАСС глава городского округа Краснотурьинск Александр Устинов. Начальник пресс-службы регионального ГУ МВД России Валерий Горелых уточнил, что трое из них — туристы, личность еще одного погибшего пока не удалось установить.

«Сотрудникам полиции осталось установить личность одного погибшего. Личности остальных погибших и пострадавших установлены, все они туристы, все жители Свердловской области, проживающие неподалеку от места происшествия»,— сказал господин Горелых.

В ночь на 7 июля в Свердловской области взорвался бензовоз, перевозивший топливо. Руководитель пресс-службы регионального ГУМВД Валерий Горелых рассказал, что водитель разрешил семерым туристам ехать на цистерне, не справился с управлением и съехал в кювет. Экспертиза показала, что водитель был пьян. В результате ДТП пострадали семь человек, в том числе подросток.