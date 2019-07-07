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«Орландо» досрочно расторг контракт с единственным россиянином в НБА

Клуб «Орландо Мэйджик» досрочно расторг контракт с 32-летним центровым Тимофеем Мозговым, сообщается в Twitter команды. В сезоне 2018/2019 Мозгов был единственным представителем России в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

В сообщении «Орландо Мэйджик» говорится, что в прошедшем сезоне Мозгов ни разу не вышел на площадку из-за травмы колена. Контракт с баскетболистом был рассчитан до 2020 года. О дальнейших планах спортсмена не сообщается.

Мозгов начал карьеру в НБА в 2010 году. Выступал за «Нью-Йорк Никс», «Денвер Наггетс», «Кливленд Кавальерс», «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Бруклин Нетс».

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