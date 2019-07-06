07 июля, воскресенье
Войти в профиль
Новости

Коротко

Новости

все новости

МЧС предупреждает о грозе и сильном ветре в Москве

Столичное управление МЧС предупредило о дожде, грозе и усилении ветра с порывами до 15 м/с. В сообщении на сайте ведомства говорится, что, по прогнозу синоптиков, осадки ожидаются «местами по городу» с 17:00 до 19:00.

Министерство рекомендует автомобилистам соблюдать скоростной режим и дистанцию, не парковать автомобиль у деревьев и слабо укрепленных конструкций. Пешеходам ведомство советует не находиться у водоемов, не укрываться под деревьями и обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя