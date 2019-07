«Главные действующие лица явно не намерены останавливаться»

Обозреватель ИД «Ъ» Дарья Цивина рассказывает, чем столичное заведение обеспечило себе место в мировом рейтинге.

Продолжаем наш небольшой экскурс по рейтингу The World’s 50 Best, куда в этом году вошло два московских ресторана, и оба, конечно же, абсолютно заслуженно.

Ресторан White Rabbit, поднявшийся за год с 15 на 13 место, уже пятый год участвует в гонке на звание лучшего в мире. Целенаправленно и планомерно продвигаться вперед ему не мешает даже клубный интерьер с разноцветными диванами, потому что на другой чаше весов — сверхактуальная кухня Владимира Мухина с упором на локальные русские продукты и новейшие технологии, профессиональный Chef’s Table c регулярно обновляемыми гастрономическими ужинами-спектаклями, учрежденный White Rabbit Family ежегодный гастрономический фестиваль IKRA в Сочи c приглашенными шефами-звездами мирового масштаба, личные дружеские контакты Владимира Мухина с лучшими поварами мира по версии того же The World’s 50 Best и обмен гастролями. В результате, White Rabbit и его главные действующие лица Борис Зарьков и Владимир Мухин за пять лет участия в рейтинге прочно интегрировались в мировые гастрономические процессы и явно не намерены останавливаться на 13 строчке хит-парада.

Ресторану Twins Garden и его шефам братьям Березуцким понадобилось всего два года, чтобы занять 19-е место в престижном рейтинге, перескочив сразу 53 позиции. Подробности — в следующий раз.