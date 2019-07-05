«Престижный рейтинг не приходит просто так»

Обозреватель «Коммерсантъ FM» Дарья Цивина рассказывает о том, какие российские рестораны вошли в рейтинг 2019 года.

Последние дни вся российская ресторанная общественность взбудоражена результатами очередного ежегодного рейтинга The World’s 50 Best. Целых пять российских ресторанов вошли в рейтинг 2019: на 13-м месте в мире, поднявшись на две позиции с прошлого года, теперь находится White Rabbit, на 19-е место взлетел за год аж с 72-го Twins Garden, кроме того, еще три ресторана вошли в лонг-лист топ-120: Selfie с Анатолием Казаковым, Harvest Дмитрия Блинова, «Кококо» с Игорем Гришечкиным.

Важно при этом понимать, что попадание в престижный рейтинг, учрежденный журналом The Restaurant Magazine всего 17 лет назад, не приходит просто так. Огромная работа с экспертами из числа журналистов со всего мира, постоянные выезды шефов на международные фестивали, конкурсы и симпозиумы, а также проведение их на своей территории и своими силами, составление меню по негласным и гласным стандартам рейтинга, точное следование ресторанным международным трендам и игра на опережение и, наконец, серьезные инвестиции владельцев бизнеса в будущую победу — это то, без чего гонку за призовыми местами не стоит даже начинать. Как результат — мировая известность и гарантированный международный поток гостей. А насколько при этом вкусная еда в лучших ресторанах мира, можете сказать только вы сами, и ваш личный рейтинг для вас будет единственно верным.