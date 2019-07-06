Режим ЧС введен в двух округах Калифорнии после землетрясений

Губернатор американской Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил режим ЧС в округе Сан-Бернардино. Ранее он был введен в округе Керн. Поводом для введения режима ЧС стали два землетрясения на юге Калифорнии, которые произошли ранее на этой неделе.

В Сан-Бернардино проживают около 2 млн человек, что делает его пятым по численности округом штата Калифорния.

Напомним, первое землетрясение магнитудой 6,9 произошло 4 июля. Было зафиксировано 159 афтершоков. Отмечалось, что это было самое сильное землетрясение в Калифорнии за последние 20 лет. Второе землетрясение магнитудой 7,1 произошло в 200 км от Лос-Анджелеса.