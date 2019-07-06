МИД РФ счел «злобной пропагандой» концепцию США о противодействии «влиянию Кремля»

МИД России назвал «голосом прошлого» подготовленную американским Агентством по международному развитию (USAID) «Концепцию по противодействию враждебному влиянию Кремля» (Countering Malign Kremlin Influence, CMKI). В документе утверждалось, что Россия стремится ослабить влияние США в мире и отделить Вашингтон от его союзников и партнеров. Как считает МИД РФ, содержание концепции «наводит на размышления относительно адекватности» ее авторов.

В российском ведомстве заявили, что USAID является «инструментом идеологической борьбы и пропагандистской обработки». Как следует из сообщения МИД РФ в Facebook, концепция USAID «откровенно направлена на насаждение русофобии в мире», особенно в соседних с Россией странах. По мнению министерства, под термином «противодействие» «маскируется агрессивный наступательный подход».

«За стремлением посеять страх перед нашей страной, запугиванием мнимым "российским вмешательством" отчетливо прослеживается желание подчинить их влиянию США, настроить против России, в том числе для того, чтобы заставить Европу покупать дорогой американский сжиженный газ»,— сказали в МИД.

Ведомство назвало представленную концепцию удручающей. В МИД уверены, что «влиятельные вашингтонские функционеры всеми силами стараются не допустить нормализации российско-американских отношений, разрушить их еще больше». «Со своей стороны не раз подтверждали открытость к выстраиванию конструктивного взаимодействия с США на основе равноправия и учета интересов друг друга. Однако злобная антироссийская пропаганда из Вашингтона, рвущегося к глобальному доминированию, сводит на нет эти усилия»,— добавили в министерстве.

Глава USAID Марк Грин 5 июля представил концепцию представителям G7 в Париже. Среди инструментов влияния РФ на другие страны USAID перечислило пропаганду через СМИ и соцсети, экономическое манипулирование в энергетическом секторе, а также финансовую поддержку прокремлевским политическим партиям или антидемократическим кандидатам на выборах.

Как Пентагон обвинил Россию в желании завоевать мир, читайте в материале “Ъ”.