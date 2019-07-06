Сахалинская область лидирует среди регионов по числу разводов в 2019 году

Росстат представил отчетность о числе разводов, зарегистрированных в российских регионах с января по апрель 2019 года. За четыре месяца в стране было расторгнуто 184,2 тыс. браков. Это на 53,6 тыс. меньше, чем за аналогичный период 2018-го, сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.

Лидером рейтинга стала Сахалинская область, в которой было расторгнуто 5,1 браков на 1000 человек населения. Второе место заняла Республика Карелия (4,6). Далее следуют Ненецкий автономный округ (4,5), Мурманская (4,3) и Белгородская (4,3) области.

Меньше всего разводов было в Чечне (0,6), Ингушетии (0,8), Дагестане (1,1), Северной Осетии (1,8) и Кабардино-Балкарии (1,9).

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