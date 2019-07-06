Правительство одобрило план концепции развития волонтерства

Вице-премьер Татьяна Голикова утвердила план реализации концепции развития добровольчества до 2025 года. Документ состоит из семи разделов, предусматривающих совершенствование правового регулирования в сфере волонтерства, развитие инфраструктуры и механизмов поддержки добровольческой деятельности.
Как сообщает пресс-служба правительства, цель концепции — обеспечить системный подход к поддержке добровольческих инициатив. «Концепцией предусматривается развитие методической, информационной, консультационной, образовательной и ресурсной поддержки деятельности по привлечению волонтеров к работе в учреждениях социального обслуживания населения, образования, здравоохранения, оказанию помощи при возникновении чрезвычайных ситуаций»,— уточнили в правительстве.
План (.pdf) включает:
Напомним, в 2019 году грантовая поддержка государством конкурса «Доброволец России» выросла втрое: с 16 млн до 45 млн руб. На выплаты могут претендовать не только готовые волонтерские проекты, но и социальная реклама, а также граждане, совершившие подвиг или «трогательный поступок». По словам организаторов (в их числе — Росмолодежь), добровольчество «необходимо встроить и в другие крупные проекты».
Подробности — в публикации “Ъ” «Конкурсу добровольцев выделили 45 млн рублей».
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