Правительство одобрило план концепции развития волонтерства

Вице-премьер Татьяна Голикова утвердила план реализации концепции развития добровольчества до 2025 года. Документ состоит из семи разделов, предусматривающих совершенствование правового регулирования в сфере волонтерства, развитие инфраструктуры и механизмов поддержки добровольческой деятельности.

Как сообщает пресс-служба правительства, цель концепции — обеспечить системный подход к поддержке добровольческих инициатив. «Концепцией предусматривается развитие методической, информационной, консультационной, образовательной и ресурсной поддержки деятельности по привлечению волонтеров к работе в учреждениях социального обслуживания населения, образования, здравоохранения, оказанию помощи при возникновении чрезвычайных ситуаций»,— уточнили в правительстве.

План (.pdf) включает:

Совершенствование нормативного правового регулирования и правоприменительной практики в сфере добровольчества (анализ механизмов взаимодействия с органами власти, разработка планов поддержки развития волонтерства). Развитие механизмов поддержки добровольческой деятельности (развитие и создание инфраструктуры, разработка механизмов образовательной поддержки волонтеров — курсы, стажировки, онлайн-обучение, конкурсные отборы и выделение субсидий). Содействие реализации отдельных направлений добровольческой деятельности (в соцсфере, здравоохранении, образовательной сфере, спорте, окружающей среде, культуре, туризме, историко-патриотическом воспитании). Развитие международного сотрудничества (участие россиян в международных волонтерских мероприятиях, привлечение иностранцев к волонтерству в России). Поддержка добровольчества в субъектах РФ (определить ответственных в региональных ведомствах за развитие волонтерства, создать межведоственные советы, внедрить стандарт поддержки добровольчества, проводить в регионах конкурсы). Поддержка развития добровольчества в корпоративном секторе (проводить тематические встречи на площадках деловых сообществ). Мониторинг развития добровольческой деятельности (готовить ежегодные доклады о развитии волонтерства, следить за реализацией мер поддержки добровольчества, выявлять проблемы и барьеры в работе волонтеров с госучреждениях).

Напомним, в 2019 году грантовая поддержка государством конкурса «Доброволец России» выросла втрое: с 16 млн до 45 млн руб. На выплаты могут претендовать не только готовые волонтерские проекты, но и социальная реклама, а также граждане, совершившие подвиг или «трогательный поступок». По словам организаторов (в их числе — Росмолодежь), добровольчество «необходимо встроить и в другие крупные проекты».

Подробности — в публикации “Ъ” «Конкурсу добровольцев выделили 45 млн рублей».