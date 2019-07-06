Участок Филевской ветки московского метро закрыт на выходные

Участок Филевской линии московского метрополитена между станциями «Киевская» и «Кунцевская» закрыт на ремонт 6 и 7 июля, сообщает пресс-служба метро. Не работают станции «Студенческая», «Кутузовская», «Фили», «Багратионовская», «Филевский парк» и «Пионерская». «Кунцевская» открыта только для проезда по Арбатско-Покровской ветке.

Между закрытыми станциями будут курсировать бесплатные автобусы КМ. В обычном режиме линия метро возобновит работу с 5:30 8 июля.

«Закрытие необходимо для реконструкции наземного участка Филевской линии, в том числе для завершения ремонта в пассажирской зоне. <…> В ходе технологического "окна" строители подготовят к открытию западный вестибюль станции "Филевский парк", после чего вестибюли и платформы всех станций одной из старейших в метрополитене линий будут доступны для пассажиров в полном объеме»,— заявили в пресс-службе.

Подробнее о ремонте Филевской ветки читайте в публикации “Ъ FM”.