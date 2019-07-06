Зеленский заявил о готовности выполнять Минские соглашения ради мира в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности выполнять Минские соглашения по урегулированию конфликта в Донбассе в полном объеме. Как сообщает DW в Twitter, господин Зеленский отметил, что он не подписывал эти соглашения, однако поддерживает их для наступления мира в Донбассе.

«Вы знаете прекрасно, что ни моя команда, ни я не подписывали этот "Минск", но мы готовы идти по пунктам Минских договоренностей, чтобы у нас был мир»,— отметил украинский президент. Он отметил, что западные страны обещали поддержку Украине, несмотря на возвращение России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Господин Зеленский считает, что за словами последуют конкретные действия. «Я надеюсь, то, о чем мы договорились, не сорвет другая сторона. Встреча после долго молчания будет в "нормандском формате" будет 12 июля»,— добавил президент Украины.

Напомним, Украина недавно перезапустила работу своих представителей в Минской контактной группе, пытается активизировать «нормандский формат», а также добилась разведения сил в районе Станицы Луганской. Все это, по его мнению, явно демонстрирует приверженность Киева «политико-дипломатическому пути» урегулирования конфликта в Донбассе.

Подробнее о разведении войск на Украине читайте в материале “Ъ” «Распрягайте, хлопцы, танки».