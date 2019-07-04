«Наша задача — принимать большее количество туристов»

Готова ли Москва к растущему турпотоку? Как развивается столичная индустрия гостеприимства? И чем еще город может привлечь новых туристов? На эти вопросы в интервью «Ъ FM» в рамках Московского урбанистического форума ответил президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов.

— Вы участвовали в сессии по развитию внутреннего и въездного туризма в Россию, и один из тезисов был, что даже Москве есть к чему стремиться в этой области. На ваш взгляд, чего здесь не хватает пока столице?

— Сейчас Москва хорошо приспособлена для жителей, для москвичей. А Барселона и Венеция уже думают, как закрыть города для туристов. Так вот наша задача – совершенствовать, создавать инфраструктуру, чтобы принимать и обслуживать большее количество иностранных и российских туристов в любое время года.

— Насколько я знаю, Торгово-промышленная палата Москвы работает еще и над тем, чтобы создать некую площадку для диалога всех участников индустрии гостеприимства. Как продвигается эта работа?

— У нас в Торгово-промышленной палате девять гильдий объединяет понятие «индустрия туризма» — гостиницы, питание, музеи, выставки, и самое главное, наверное, — транспорт. Гильдия такси занимается транспортом. Всего восемь лет назад было 5 тыс. легальных таксистов, а сейчас — 300 тыс. Этот прорыв — результат того, что городские власти совместно с бизнесом и Торгово-промышленной палатой создали условия для рыночной экономики, для развития, поэтому в 60 раз увеличилось число легальных предпринимателей в этом направлении.

— Накануне главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов заявил, что в столице в скором времени может активно развиваться речной транспорт: это будет и строительство новых причалов, закупка новых речных трамвайчиков. Как в Торгово-промышленной палате Москвы оценивают развитие этого направления?

— Когда мы готовились к конкурсу на право принимать Олимпийские игры 2012 года (Лондон тогда выиграл), наша концепция включала, в том числе, активное использование Москвы-реки как транспортной артерии для передвижения спортсменов, судей, зрителей между всеми спортивными объектами. И это здорово, что сейчас реализуется тот проект, и не в интересах какого-то одного спортивного мероприятия, а для удобства москвичей и, соответственно, туристов. Мы активно в этом принимаем участие.

Беседовал Владимир Расулов