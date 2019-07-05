Курс доллара. Прогноз на 8–12 июля

Максим Тимошенко, директор департамента операций на финансовых рынках Рубль ждет высокая волатильность в связи со снижением активности экспортеров между налоговыми периодами и сезоном дивидендных выплат, где ожидается конвертация рублевых дивидендов нерезидентами в валюту. На рубль влияют комментарии главы Банка России о возможном снижении ключевой ставки на 50 п. п. Ожидания агрессивного снижения ставки поддержит спрос на госдолг, что может лишь краткосрочно поддержать рубль. В долгосрочной перспективе при снижении ставок национальная валюта будет ослабевать ввиду снижения привлекательности операций carry-trade. Рубль поддержит существенное снижение ежедневных покупок валюты Банком России в рамках бюджетного правила.

Владимир Помыткин, руководитель направления по стратегическому анализу и моделированию Заявление главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной о рассмотрении возможности снижения ключевой ставки на 0,5% на ближайшем заседании 26 июля уже частично ослабило рубль. Основное влияние на российскую валюту будут оказывать динамика цены на нефть, а также общая ситуация на финансовых рынках. Возможная коррекция рынка акций США после новых рекордов индексов может усилить доллар. Результаты заседания ФРС и саммита G20 частично сгладили международную напряженность, однако значительные торговые противоречия между США и Китаем, США и ЕС, политическая обостренность между США и Ираном будут оказывать давление на финансовые рынки.