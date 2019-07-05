Курс доллара. Прогноз на 8–12 июля

На предстоящей неделе участники рынка ожидают роста волатильности курса российской валюты. Возможное снижение ключевой ставки ЦБ на ближайшем заседании на 50 базисных пунктов поддержало интерес к российскому госдолгу, а заодно и рубль. Однако в дальнейшем снижение ставок сокращает интерес зарубежных инвесторов к операциям carry-trade, что негативно отразится и на российской валюте. Поддержку рублю пока оказывают снизившиеся покупки ЦБ в рамках бюджетного правила. При этом действия Федеральной резервной системы и коррекция на рынке США могут укрепить позиции доллара по отношениям к валютам развивающихся стран.
|Банки
|Прогноз курса доллара (руб./$)
|Банк Русский Стандарт
|63.00-64.00
|СМП Банк
|62.80-64.20
|Банк Зенит
|64.00
|Консенсус-прогноз *
|63.67
* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков
Максим Тимошенко, директор департамента операций на финансовых рынках
Рубль ждет высокая волатильность в связи со снижением активности экспортеров между налоговыми периодами и сезоном дивидендных выплат, где ожидается конвертация рублевых дивидендов нерезидентами в валюту. На рубль влияют комментарии главы Банка России о возможном снижении ключевой ставки на 50 п. п. Ожидания агрессивного снижения ставки поддержит спрос на госдолг, что может лишь краткосрочно поддержать рубль. В долгосрочной перспективе при снижении ставок национальная валюта будет ослабевать ввиду снижения привлекательности операций carry-trade. Рубль поддержит существенное снижение ежедневных покупок валюты Банком России в рамках бюджетного правила.
Владимир Помыткин, руководитель направления по стратегическому анализу и моделированию
Заявление главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной о рассмотрении возможности снижения ключевой ставки на 0,5% на ближайшем заседании 26 июля уже частично ослабило рубль. Основное влияние на российскую валюту будут оказывать динамика цены на нефть, а также общая ситуация на финансовых рынках. Возможная коррекция рынка акций США после новых рекордов индексов может усилить доллар. Результаты заседания ФРС и саммита G20 частично сгладили международную напряженность, однако значительные торговые противоречия между США и Китаем, США и ЕС, политическая обостренность между США и Ираном будут оказывать давление на финансовые рынки.
Владимир Евстифеев, начальник аналитического управления
Рубль лишен поддержки традиционных драйверов для роста. Волатильность нефтяных цен и их слабая реакция на решения ОПЕК+ не располагает к увеличению спроса на сырьевые валюты. Внешние рынки явно перегреты в сегменте рискованных активов, что делает крайне вероятным сценарий глубокой коррекции. ФРС может не пойти на поводу у рынков в июле, и это станет «холодным душем» для инвесторов. Среди внутренних факторов стоит выделить разгар сезона дивидендных выплат, который частично компенсируют снизившиеся объемы покупки валюты для Минфина. Дальнейшее смягчение риторики Банка России и возможность снижения размера ключевой ставки уже в июле вряд ли поддержит рубль. Внешний спрос на локальный долг заметно снизился, к тому же уровень реальных рублевых доходностей находится на трехлетнем минимуме (1,9%), поэтому быть привлекательным для нерезидентов у российской валюты получается все меньше.
просмотров: 216728
просмотров: 56693
просмотров: 53087
просмотров: 49606
просмотров: 49027