Третий круг Wimbledon

Мужчины. Милош Раонич (Канада, 15)—Рейлли Опелка (США) 7:6 (7:1), 6:2, 6:1. Бенуа Пэр (Франция, 28)—Иржи Веселы (Чехия) 5:7, 7:6 (7:5), 6:3, 7:6 (7:2). Роберто Баутиста Агут (Испания, 23)—Карен Хачанов (Россия, 10) 6:3, 7:6 (7:3), 6:1. Гвидо Пелья (Аргентина, 26)—Кевин Андерсон (ЮАР, 4) 6:4, 6:3, 7:6 (7:4). Фернандо Вердаско (Испания)—Томас Фаббиано (Италия) 6:4, 7:6 (7:1), 6:4. Новак Джокович (Сербия, 1)—Херберт Хуркач (Польша) 7:5, 6:7 (5:7), 6:1, 6:4. Давид Гоффен (Бельгия, 21)—Даниил Медведев (Россия, 11) 4:6, 6:2, 3:6, 6:3, 7:5.
Женщины. Чжан Шуай (Китай)—Каролина Возняцки (Дания, 14) 6:4, 6:2. Элина Свитолина (Украина, 8)—Мария Саккари (Греция, 31) 6:3, 6:7 (1:7), 6:2. Каролина Плишкова (Чехия, 3)—Се Сувэй (Тайвань, 28) 6:3, 2:6, 6:4. Даяна Ястремская (Украина)—Виктория Голубич (Швейцария) 7:5, 6:3. Каролина Мухова (Чехия)—Анетт Контавейт (Эстония, 20) 7:6 (9:7), 6:3. Петра Мартич (Хорватия, 24)—Даниэль Коллинс (США) 6:4,3:6, 6:4. Симона Халеп (Румыния, 7)—Виктория Азаренко (Белоруссия) 6:3, 6:1.
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