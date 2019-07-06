ЦБ сообщил об устранении ошибки системы, допустившей мошеннический перевод денег

Банк России устранил ошибку системы, которая позволяла мошенникам переводить деньги с карты на карту через банкомат и одновременно сохранять деньги на своем счету, сообщили «РИА Новости» в регуляторе. По данным ЦБ, обнаруженный вид мошенничества не носил массовый характер.

«Достаточно быстро это выявили. Это, кстати, пример, когда очень быстро сработали и мы, и правоохрана. Там есть конкретные "закрытые" люди»,— сообщил журналистам первый замглавы департамента информационной безопасности Центрального Банка России Артем Сычев. «Это была логическая ошибка в бизнес-логике у некоторых банков, ее исправили»,— добавил господин Сычев.

Ранее ЦБ заявил об обнаружении нового вида мошенничества при переводе денег через банкомат. В целом большинство атак было связано с процессингом банковских карт (обработкой данных при совершении операций). В момент перевода денег с карты на карту через банкомат человеку на терминале напоминали, что за операцию банк может взимать комиссию. В этот момент перевод уже фактически выполняется. Получатель перевода успевал их списать, а отправитель отменял операцию и средства возвращались.

О другом виде мошенничества с помощью банкомата читайте в материале “Ъ”.