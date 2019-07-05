«Доверие, может быть, и растет, но общий фон остается негативным»

Рейтинг президента вновь растет. Таковы данные «Левада-центра» за прошедший месяц. Одновременно ВЦИОМ сообщил, что по итогам последней недели июня доверие Владимиру Путину несколько снизилось. Несмотря на рост показателей, уровень поддержки главы государства сейчас гораздо ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Политический обозреватель «Ъ FM» Дмитрий Дризе считает, что народ пока еще верит в лучшее.

Независимый «Левада-центр» сообщил о росте одобрения деятельности Владимира Путина в июне с 66% до 68%. Это все равно ниже, чем в 2018 году, когда показатель доходил до 79%. При этом государственный ВЦИОМ фиксирует небольшое, менее чем на 1%, снижение доверия к главе государства. Правда, это недельные данные. После знаменитой истории с методиками сложно сказать насколько социология действительно отражает реальное положение дел в государстве. В мае ВЦИОМ сообщил о падении рейтингов Владимира Путина — в Кремле попросили разъяснений, они последовали: дескать, не то, чтобы граждане разуверились, просто вопрос можно задавать по-разному. И вскоре народ спросили по-другому, и результаты вышли более приемлемыми для власти. Но поскольку, кроме как с помощью социологии, рейтинг власти никак не измеришь, придется опираться на то, что есть.

Июнь был непростым для руководства страны, тем не менее, если опять же верить социологам, удалось главное — остановить падение доверия к президенту и даже перейти к росту. Наверное, коммуникация с народом посредством «Прямой линии» все-таки по-прежнему оправдывает себя, несмотря на почти провальное падение телерейтингов этого мероприятия. Можно сказать, надежда на лучшее еще не умерла окончательно, особенно если выйти к народу и поговорить с ним по душам, сказать, что, мол, на самом деле улучшение есть, но не большое.

Тактика переключения недовольства из центра на места, видимо, пока еще оправдывает себя.

Речь, в частности, идет о риторике Кремля в последние дни. Там спрашивают: что каждый день что ли «Прямую линию» проводить? Пусть хоть раз губернатор или мэр на место съездит, и своими глазами посмотрит, а то засиделись по кабинетам. Кроме того, граждане в большинстве своем не хотят революционных перемен, только вот хочется спросить: что дальше? Сколько времени на всем этом можно продержаться? На призывах верить в нацпроекты и в светлое будущее далеко не уедешь. Нужен реальный результат в графе достижения, но пока похвастаться нечем.

И вот еще, что показательно. На этой неделе сразу три высоких государственных чиновника открыто заявили о серьезных проблемах в стране. Алексей Кудрин говорит об этом часто, но и его высказывания становятся все жестче — вот и на духовность замахнулся. Но дальше — больше: действующий вице-премьер Татьяна Голикова заявила о росте смертности. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина раскритиковала популярную, а главное, удобную, теорию о враждебном окружении и плохой конъюнктуре и указала не необходимость реальных преобразований. Такого давно не было. Иными словами, нужно что-то делать, иначе будет хуже.

Понятно, что никто не хочет быть крайним, поэтому доверие, может быть, и растет, но общий фон остается негативным. И уже к осени рейтинги имеют все шансы вновь упасть, причем значительно. И здесь уже никакие правильные методики не спасут. Но для реформ необходимы политические решения — конструкцию придется в целом менять. Трудно на это решится.