Польша выдаст России фигуранта дела о пожаре в «Зимней вишней»

Польский суд разрешил экстрадировать в Россию бывшего гендиректора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Вячеслава Вишневского, обвиняемого по одному из уголовных дел о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». «Окружной суд Варшавы издал постановление о юридической допустимости выдачи разыскиваемого Российской Федерации»,— цитирует ТАСС пресс-службу суда.

Это решение было обжаловано, однако апелляционный суд Варшавы утвердил постановление, после чего оно вступило в силу. Теперь решение об экстрадиции Вячеслава Вишневского должен утвердить министр юстиции Польши Збигнев Зебро. Только после этого оно может быть выполнено.

Напомним, в ноябре 2018 года Центральный райсуд Кемерово заочно арестовал Вячеслава Вишневского, после чего его объявили в международный розыск. В марте текущего года обвиняемый был задержан на территории Польши. Генпрокуратура России направила в страну запрос о его выдаче. Господина Вишневского временно поместили под арест для дальнейшей экстрадиции в Россию.

Обвиняемому инкриминируется дача взятки в особо крупном размере. Следствие полагает, что в 2013-2014 годах Вячеслав Вишневский, будучи гендиректором ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (компания собственник сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня»), дал взятку 7 млн руб. начальнику инспекции госстройнадзора Кемеровской области Танзиле Комковой, ее сыну Эдуарду Комкову и гендиректору «ИСК ресурс» Никите Чередниченко. Взятка предназначалась за незаконные действия и бездействие в пользу Вячеслава Вишневского при реконструкции торгового центра , полагает следствие.

Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта 2018 года, его жертвами стали 60 человек. По уголовным делам о пожаре проходят обвиняемыми 15 человек.

О судебном процессе по делу «Зимней вишни» — в материале “Ъ” «ОПГ по сокрытию нарушений ППБ»

Илья Галагуз