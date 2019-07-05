Муниципальные депутаты Петербурга направили обращение к вице-спикеру Госдумы РФ Игорю Лебедеву

Муниципальные депутаты Петербурга от «Единой России» направили обращение вице-спикеру Госдумы от ЛДПР Игорю Лебедеву и лидеру партии Владимиру Жириновскому, в котором обвинили представителей Либерально-демократической партии в попытке вмешаться в избирательную кампанию в Санкт-Петербурге.

Как сообщает ТАСС, депутаты в обращении указывают, что обвинения в попытках помешать кандидату от ЛДПР помешать участвовать в выборах губернатора, не имеют никаких оснований.

Напомним, что ранее в Telegram-канале Либерально-демократической партии России было опубликовано открытое письмо вице-спикера Госдумы РФ Игоря Лебедева на имя врио губернатора Петербурга Александра Беглова. В нем парламентарий пожелал господину Беглову «проиграть выборы».