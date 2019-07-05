На «Ласточке» покажут, как создается голливудское кино

6 июля в Лужниках пройдет музыкальный оупенэйр «Ласточка». Хедлайнерами фестиваля выступят американский рэпер Лил Зен и певица LP, также в составе участников — российская рейв-группа Little Big, диджей Rompasso, Элджей, группа RSAC и другие.

На фестивале ожидается более 40 интерактивных зон разной тематики — от beauty до спорта и кино. Впервые здесь появится павильон онлайн-кинотеатра ivi и киношколы «Индустрия», демонстрирующий процесс виртуального кинопроизводства. С помощью технологии Motion Capture в реальном времени движения актера будут оцифрованы и переведены на экран для управления трехмерной моделью персонажа. Motion Capture была использована для съемок таких фильмов, как «Аватар», «Притяжение», «Вратарь Галактики», «Напарник», а также при создании лица Волан-де-Морта во франшизе о Гарри Поттере.

Несмотря на то что программа фестиваля ориентирована на активную молодую аудиторию, на него можно прийти и всей семьей. Для детей до 12 лет вход будет бесплатным.