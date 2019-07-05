Massive Attack выпустили кавер на песню Егора Летова на рентгеновском снимке

Группа Massive Attack выпустили кавер-версию песни «Все идет по плану» группы «Гражданская оборона». Впервые Massive Attack исполнили свою версию культовой композиции еще в 2013 году, но официальный релиз появился только сейчас.

Песня записана на рентгеновском снимке, прослушать ее можно лишь 10–15 раз, после чего запись исчезает. Релиз вышел в рамках проекта «Библиотека опасных мыслей» (Library of Dangerous Thoughts), посвященного борьбе с цензурой. Этим объясняется и формат релиза — в СССР музыку запрещенных исполнителей нельзя было достать легально, и находчивые меломаны записывали ее на рентгеновской пленке. Стоимость необычной пластинки — $60. Средства от продажи будут направлены в Университет андеграунда.