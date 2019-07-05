05 июля, пятница
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Новая Toyota Hiace будет стоить от 3 млн рублей

Компания Toyota назвала стоимость нового поколения микроавтобуса Hiace на российском рынке.

Модель, которая поступит в продажу в 13-местном варианте, оснащается 150-сильным 2,8-литровым турбодизелем с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Автомобиль в единственной комплектации оценен в 3 млн руб.

Осенью 2019 года появится 9-местный вариант Toyota Hiace с автоматической коробкой передач. Стоимость такой версии автомобиля будет названа ближе к началу продаж новинки.

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