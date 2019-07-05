Новая Toyota Hiace будет стоить от 3 млн рублей

05 июля, пятница
Компания Toyota назвала стоимость нового поколения микроавтобуса Hiace на российском рынке.
Toyota Hiace. Фото: Toyota
Toyota Hiace. Фото: Toyota
Модель, которая поступит в продажу в 13-местном варианте, оснащается 150-сильным 2,8-литровым турбодизелем с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Автомобиль в единственной комплектации оценен в 3 млн руб.
Осенью 2019 года появится 9-местный вариант Toyota Hiace с автоматической коробкой передач. Стоимость такой версии автомобиля будет названа ближе к началу продаж новинки.