«Мы создали платформу для обмена деловыми предложениями»

Какие цифровые возможности для бизнеса сейчас предлагает Москва? Чем отечественные онлайн-платформы могут привлечь предпринимателей? И какие деловые направления там развиваются активнее всего? На эти вопросы в интервью «Ъ FM» в рамках Московского урбанистического форума ответил вице-президент Московской торгово-промышленной палаты Артем Далевич

— На Московском урбанистическом форуме вы выступали модератором одной из сессий, где была представлена международная площадка делового общения под названием «Бизнес-маркет», которую создала Московская торгово-промышленная палата при участии Гильдии цифровой экономики и блокчейн-технологий. Расскажите, пожалуйста, подробнее, что это за сервис, для кого он работает?

— «Бизнес-маркет» — аналог всемирного известного маркетплейса Alibaba, только он основывается на торгово-промышленных палатах, которые существуют уже больше 400 лет по всему миру и фактически присутствуют в каждом крупном деловом городе, в каждой развитой стране, очень много предпринимателей — почти 65 млн организаций во всем мире — являются членами торгово-промышленных палат. Для них, в первую очередь, и для компаний, с которыми они работают, мы создали платформу по обмену деловыми предложениями: услуги, товары или инвестиции, а также коммерческие тендеры, то есть запросы формата «я хочу купить то-то, хочу собрать от вас цены или ваши предложения».

— Любой предприниматель может принять участие в работе этой площадки? Или обязательно надо быть членом той или иной торгово-промышленной палаты?

— Абсолютно любой предприниматель. Но, сами понимаете, когда идет деловое взаимодействие, очень важно доверие между компаниями, поэтому то, что компания, представленная на площадке, является членом той или иной торгово-промышленной палаты, — большой аргумент к тому, чтобы с ней сотрудничать, потому что компании-однодневки или какие-то аферисты в палате не состоят. И в крайнем случае через палату можно будет решить какие-то сложности, которые возникли при реализации сделки, заключенной на платформе.

— Площадка существует год, какие направления бизнеса представлены активнее всего?

— Исторически платформа начинала развиваться именно с Московской ТПП, у нас порядка 80% компаний — это В2В-организации, и большая часть — это компании, которые предлагают бизнес-услуги (юридические фирмы, бухгалтерия на аутсорс, маркетинговые агентства, рекламщики, логистические услуги). Мы начали оцифровывать, в первую очередь, свою базу и предлагать им выложить свои деловые предложения. Какое было распределение в Московской ТПП по индустриям, по отраслям, примерно такое же сейчас и сохраняется на «Бизнес-маркете». Хотя с подключением других регионов у нас очень сильно начинает расти раздел с товарами, в ассортимент которых входят и различные запчасти, и материалы (древесина, бетон), которые уже другие компании на площадке покупают для производства каких-то своих продуктов.

Беседовал Владимир Расулов