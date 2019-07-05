Рыбное хозяйство из Удмуртии получит в аренду земельный участок без проведения торгов

ООО «Удмуртское рыбное хозяйство» получит в аренду земельный участок площадью 139,9 тыс. кв. м в Глазове без проведения торгов. Соответствующее распоряжение, опубликованное на сайте главы и правительства Удмуртии, действует два года. В документе сказано, что на обозначенном участке разместят здания и сооружения, необходимые для осуществления рыбоводства и реализации инвестпроекта «Индустриальное рыбоводное хозяйство».

Напомним, что в Удмуртии могут создать рыбный кластер. С такой инициативой на выездном совещании ассоциации «ГКО "Росрыбхоз"» выступил руководитель рыбхоза «Пихтовка» Георгий Крылов. По его словам, это позволит предприятиям отрасли довести объем производимой продукции до 1 млрд руб.