Михаил Гапонов поделился успешной бизнес-моделью регионального банка

Михаил Гапонов принял участие в работе пленарной сессии «Бизнес-модель „регионального“ банка: прошлое, настоящее и будущее», которая состоялась 4 июля в рамках XXVIII Международного финансового конгресса (МФК-2019) в Санкт-Петербурге.



Модератором сессии выступил Председатель комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, спикерами от Банка России — руководитель службы текущего банковского надзора Богдан Шабля, директор департамента обеспечения банковского надзора Александр Полонский, начальник Волго-Вятского ГУ Банка России Лариса Павлова, интересы региональных банков представлял председатель правления АО КБ «Ассоциация» Михаил Гапонов.

«Наша модель успешного регионального проекта — это банк у дома с множеством точек продаж, имеющих внешний вид и атрибутику самостоятельного банка при общей жесткой централизации процесса принятия решений. Нам необходимы развитие IT-систем, обеспечение информационной безопасности, неукоснительное соблюдение 115-ФЗ, понимание собственных рисков и упор на контроль за ними», — сказал в своем выступлении Михаил Гапонов.

Говоря о том, чем можно помочь региональным банкам, Михаил Гапонов предложил убрать регулятивный арбитраж, а именно попытки отдельных министерств и ведомств вводить собственные ограничения на финансовых рынках.

«Речь идет, в частности, о компенсации хозяйствующим субъектам процентов по кредитам, полученным только в ряде банков по списку. Убежден, что политику в этом случае должен определять исключительно мегарегулятор», — подчеркнул Михаил Гапонов.