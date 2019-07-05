Внесен законопроект о запрете состоять в НКО подозреваемым в финансировании терроризма

Правительство России внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект, запрещающий членство в некоммерческих организациях (НКО) лицам, чьи денежные средства заморожены в связи с подозрением в причастности к террористической деятельности.

Согласно документу, опубликованному на сайте законодательного собрания, человек, чье имущество или деньги были заблокированы по запросу межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма, не может выступать членом НКО или ее учредителем.

Предложенные поправки касаются законов «Об общественных объединениях», «О некоммерческих организациях» и «О свободе совести и о религиозных объединениях».

Ранее Минюст также разработал поправки к закону «Об общественных объединениях» об обязательной регистрации не имеющих юридического лица некоммерческих объединений.

Как общественные объединения обяжут отчитываться о руководителях и местонахождении, читайте в материале “Ъ” «НКО окружают учетом».