ЦБ: годовая инфляция в июне будет ниже 5%

Глава департамента исследований и прогнозирования Банка России Александр Морозов заявил журналистам, что годовая инфляция в июне составит менее 5%. «До июня на полных данных у нас темпы роста цен соответствовали практически строго... 4%. При прочих равных условиях, если ничего меняться не будет, инфляция до 4% у нас доходит»,— сказал он в кулуарах Международного финансового конгресса (цитата по ТАСС).

«Будут ли дополнительно возникать дезинфляционные шоки, давление на цены вниз и давление на цены вверх — посмотрим, это зависит больше от разовых факторов»,— добавил господин Морозов.

Напомним, согласно новому прогнозу ЦБ, инфляция по итогам 2019 года должна составить 4,2–4,7%. В Минэкономики считают, что оценка Банка России завышена и этот показатель может оказаться даже ниже 4%. В целом прогноз ведомства составляет 4,3%.

О разногласиях ЦБ и Минэкономики читайте в материале “Ъ” «Ценам не верят в кредит».

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