Главное управление МВД по Москве переведет сотрудников с Петровки в районные отделы

Штат главного управления МВД России по Москве сократят, заявил глава ведомства Олег Баранов. Это нужно для того, чтобы перенаправить людей в районные территориальные подразделения. «Основная работа должна быть сосредоточена именно в подразделениях районного звена»,— пояснил он на расширенной коллегии (цитата по ТАСС).

По словам господина Баранова, в районные отделы направят 97 человек. Он также привел в пример подобные изменения в ГИБДД, благодаря которым в районные подразделения направили 162 человека.

Напомним, ранее также сообщалось, что с 1 октября сотрудникам правоохранительных органов и военным повысят оклад на 4,3%. Это было предусмотрено бюджетом на 2019 год.