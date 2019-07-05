Премьер Украины пригрозил главе «Нафтогаза» увольнением из-за иска к государству

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман потребовал от «Нафтогаза Украины» и других госкомпаний отозвать иски против государства. Это произошло во время заседания правительства сегодня, 5 июля.

Так Владимир Гройсман отреагировал на постановление Окружного административного суда Киева, который приостановил решение правительства, обязавшего «Нафтогаз» направить на дивиденды 90% чистой прибыли за 2018 год до 1 июля (12,25 млрд грн, около $0,5 млрд).

«Государственная компания против государства — это нонсенс. Это уже не первый суд, которым "Нафтогаз" пытается поставить ультиматум государству… Если они и дальше будут паразитировать на государственных вопросах, я не буду это терпеть»,— заявил господин Гройсман (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, «Нафтогаз» и другие госкомпании должны отозвать иски до 10 июня, поскольку государство является их собственником. «Если они этого не сделают, я предлагаю поручить министерствам, в координации с которыми находятся "Нафтогаз", "Турбоатом", еще какие-то предприятия, внести предложения на среду об увольнении таких руководителей»,— заявил украинский премьер.