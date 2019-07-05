Полиция Москвы усилит контроль за уголовными делами о наркотиках

Руководитель ГУ МВД по Москве Олег Баранов сообщил, что столичная полиция примет меры по улучшению контроля за уголовными делами, связанными с незаконным оборотом наркотических средств. На расширенной коллегии ведомства господин Баранов сказал, что данная работа должна быть организована в срок до 1 сентября.

Тема борьбы с распространением наркотиков и злоупотреблений правоохранителей получила общественный резонанс в связи с делом корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова. Его сначала задержали, обнаружив у него дома наркотики (сам господин Голунов с самого начала утверждал, что их подбросили), назначили домашний арест, а затем, установив непричастность, освободили.

«Проанализировав правоприменительную практику по уголовным делам, связанным с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, и в соответствии со своей компетенцией необходимо принять меры, направленные на совершенствование эффективности контроля за законностью решений»,— сказал господин Баранов.

Первый заместитель главы МВД Александр Горовой признал, что критика работы органов внутренних дела «небеспочвенна», но судить о методах борьбы с наркотиками в России по делу Ивана Голунова не стоит. «Я бы попросил отделить все то, что произошло по субъективным причинам, Следственный комитет сделает выводы, мы комментировать даже не имеем права, конечную точку поставит суд. Но личный состав наш должен четко понимать, что это угроза национальной безопасности, демографии, угроза молодому поколению нашей страны»,— заявил замминистра (цитата по ТАСС).

О том, как МВД обещало наказать сотрудников, связанных с делом Голунова, читайте в материале “Ъ” «Владимир Колокольцев наращивает собственную безопасность».