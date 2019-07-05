Эмилия Сухачева покидает пост главы департамента культуры Воронежской области

Как стало известно “Ъ-Черноземье”, руководитель департамента культуры Воронежской области Эмилия Сухачева покинет правительство региона с понедельника, 8 июля. Увольнение чиновницы состоится по собственному желанию, сообщил источник, близкий к ее окружению. Госпожа Сухачева возглавила ведомство в июне 2015 года, сменив на этом посту Елену Ищенко. В органах власти госпожа Сухачева работала с 2008 года.

О последнем скандале с участием департамента культуры — в материале “Ъ-Черноземье” «Лицо мы никогда не пытались сохранить».

Андрей Цветков, Олег Мухин