«Народ забывает о ремесле, когда жизнь становится хорошей»

Художник Михаил Скворцов считает, что даже в небольшом населенном пункте ребенок имеет право на получение дополнительного образования. И чтобы его реализовать он основал в горном поселении Мезмай Апшеронского района необычное заведение.

В Детской школе традиционных народных ремесел Кубани ребята в возрасте от 5-ти до 12-лет занимаются гончарным и ювелирным делом, резьбой по дереву, вышивкой и ткачеством, но главное, узнают традиции родного края.

Фоторепортаж подготовлен в рамках проекта «Истории в лицах» компании МТС. По просьбе основателей школы оператор мобильной связи установил в Мезмае базовую станцию, обеспечив интернетом учреждение дополнительного образования, а также создал сайт школы.