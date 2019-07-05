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У Михаила Скворцова немало регалий: член союза художников СССР, член Международной ассоциации изобразительных искусств – АИАП ЮНЕСКО, лауреат и победитель многочисленных зарубежных выставок. «Все эти чины, звания, выставки... Это я все в той жизни оставил и забыл», - Михаил Скворцов.

Фото: Андрей Ульченко

«Народ забывает о ремесле, когда жизнь становится хорошей»

Художник Михаил Скворцов считает, что даже в небольшом населенном пункте ребенок имеет право на получение дополнительного образования. И чтобы его реализовать он основал в горном поселении Мезмай Апшеронского района необычное заведение.


В Детской школе традиционных народных ремесел Кубани ребята в возрасте от 5-ти до 12-лет занимаются гончарным и ювелирным делом, резьбой по дереву, вышивкой и ткачеством, но главное, узнают традиции родного края.

Фоторепортаж подготовлен в рамках проекта «Истории в лицах» компании МТС. По просьбе основателей школы оператор мобильной связи установил в Мезмае базовую станцию, обеспечив интернетом учреждение дополнительного образования, а также создал сайт школы.

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