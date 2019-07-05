В Тамбовской области создан региональный центр компетенций в сфере производительности труда

Автономная некоммерческая организация «Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Тамбовской области» создан в регионе для реализации нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости», сообщила пресс-служба региональной администрации. Структура будет работать с предприятиями для оптимизации производственных потоков, чтобы способствовать повышению производительности труда. Нацпроект предполагает обеспечение производительности на предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5% к 2024 году. Для достижения поставленной цели предусмотрено вовлечь в проект не мене 53 предприятий и осуществить переподготовку более 3,5 тыс. их сотрудников.

Об особенностях конкурентной борьбы тамбовских предприятий читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Поглотители конкуренции».

Ирина Лобанова