05 июля, пятница
Войти в профиль
Воронеж. Черноземье

Коротко

Новости

все новости

Помогаем помогать

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Тамбовской области создан региональный центр компетенций в сфере производительности труда

Автономная некоммерческая организация «Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Тамбовской области» создан в регионе для реализации нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости», сообщила пресс-служба региональной администрации. Структура будет работать с предприятиями для оптимизации производственных потоков, чтобы способствовать повышению производительности труда. Нацпроект предполагает обеспечение производительности на предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5% к 2024 году. Для достижения поставленной цели предусмотрено вовлечь в проект не мене 53 предприятий и осуществить переподготовку более 3,5 тыс. их сотрудников.

Об особенностях конкурентной борьбы тамбовских предприятий читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Поглотители конкуренции».

Ирина Лобанова


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Партнерский проект

События

Новости компаний

Самое читаемое

Профиль пользователя