В Ростове сотрудника военкомата осудили за посредничество при даче взятки

Бывшего начальника оперативно-планового отделения военного комиссариата Ростовской области Олега Арзамасцева приговорили к 2,5 годам условно за пособничество во взяточничестве (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 291.1 УК РФ), сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

Суд установил, что Арзамасцев, предлагал призывникам помочь в оформлении медицинских документов о непригодности к военной службе. Для этого он планировал использовать возможности врача филиала № 2 ФГКУ «Главный центр военно-врачебной экспертизы» Минобороны России Сергея Змушко. Подсудимый получил от четверых призывников более 400 тыс. руб и передал врачу 335 тыс руб. Остальные деньги Арзамасцев оставил себе. Однако подозреваемый не знал, что Змушко собирался обмануть призывников, не выполнив обещание и присвоив деньги.

Как ранее писал „Ъ-Юг“, ранее Ростовский-на-Дону гарнизонный военный суд приговорил подполковника медицинской службы запаса Змушко к 3,5 годам колонии общего режима за посредничество при даче взятки (ч. 2 ст. 291.1) и мошенничество (3 ст. 159 УК РФ).

Дарья Голякова