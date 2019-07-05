Краснодарская мэрия окажет помощь погорельцам из дома на улице Коммунаров

Мэрия Краснодара обещала оказать помощь жителям дома на ул. Коммунаров, 208, в котором ночью 5 июля произошел пожар. Как рассказали в администрации, специальная комиссия уже приступила к обследованию поврежденных квартир. Две из них полностью сгорели. Мэр Евгений Первышов заверил, что все пострадавшие, оставшиеся без жилья, получат единовременную выплату. Также жильцам было обещано временное размещение в гостинице, которая уже зарезервирована на этот случай. В это время комиссия оценит нанесенный огнем ущерб. «После этого тем собственникам, кто не сможет вернуться в свои квартиры, мы готовы предоставить жилье из муниципального резервного фонда», — заявил господин Первышов.

Как ранее писал „Ъ-Кубань“, в Краснодаре в ночь с 4 на 5 июля, в 02:27, диспетчеру МЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме на улице Коммунаров. Дом по ул. Коммунаров, 208 - 1918 г. постройки, находится в управлении «ГУК — «Краснодар». В 21 квартире зарегистрирован 31 человек. Дом не признавался аварийным.

Елена Рыжкова