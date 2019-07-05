Возбуждено уголовное дело после стрельбы в торговом центре Тюмени

Следственное управление СКР по Тюменской области возбудило уголовные дела в отношении 27-летнего мужчины, который днем, 3 июля, открыл стрельбу в ТЦ «Кристалл». Как сообщили в ведомстве, дела возбуждены по ч.1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство) и ч.2 ст.127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы, группой лиц по предварительному сговору с применением оружия).

Ранее сообщалось, что инцидент произошел примерно в 15:00 на втором этаже торгового центра. Между тремя людьми произошел конфликт, в результате которого 40-летний мужчина получил ранение в руку из травматического пистолета. После этого мужчины скрылись. Торговый центр эвакуировали. Известно, что до стрельбы обвиняемый и его брат закрылись в одном из магазинов ТЦ и ждали поддержки, которую вызвали по телефону. При этом продавцы были лишены возможности выйти из помещения.

У задержанного изъят травматический пистолет и охотничий карабин. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. «В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу»,— сообщили в СКР.