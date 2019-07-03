В Тюмени из-за стрельбы эвакуировали ТРЦ «Кристалл»

В торговом центре «Кристалл» в Тюмени из-за выстрелов прошла эвакуация, пишет 72.ru. В пресс-службе УМВД по Тюменской области подтвердили информацию об эвакуации. «Сообщение поступило в 14:49. На месте работают сотрудники полиции и другие экстренные службы»,— сообщили в ведомстве.

«Произошел конфликт между мужчинами кавказской национальности, прозвучали выстрелы из пневматического оружия. По предварительным данным, у одного из участников конфликта также был нож. После этого четыре человека покинули здание ТРЦ и уехали на машине»,— рассказал начальник регионального УМВД Юрий Алтынов. По его словам, сейчас в городе объявлен план “Перехват”. Личности участников конфликта и его обстоятельства устанавливаются

В социальных сетях распространяют информацию о том, что в одном из магазинов на втором этаже 13 человек взяты в заложники. В полиции эту информацию отрицают. Пострадавших нет.