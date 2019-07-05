В госсовете Удмуртии предложили разработать стандарт инфраструктурного комплектования сельских территорий в республике. Об этом сообщает пресс-служба парламента региона.

С обозначенной инициативой выступил депутат госсовета Фарит Халитов. Региональный стандарт будет опираться на численность населения и, в том числе, станет основой для финансирования муниципалитета. Члены фракций «Единая Россия» и «КПРФ» в парламенте Удмуртии приняли решение подробно рассмотреть вопрос на межведомственном заседании круглого стола.

Ранее сообщалось, что власти Удмуртии планируют объединить малые поселения в муниципальные округа, ссылаясь на сокращение численности сельского населения, снижение расходов и повышение управляемости территорий. Новую систему планируют ввести в 2020-2021 годах, когда закончится срок полномочий действующих органов местного самоуправления. Сохранить нынешнюю двухуровневую систему планируют лишь в крупных муниципалитетах.