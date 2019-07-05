Папа римский рассказал Путину о значении Достоевского для священников

Президент России Владимир Путин рассказал, что во время встречи с папой римским затрагивал тему русской литературы. С разрешения папы господин Путин сообщил, что «одна из книг, которая всегда на столе (понтифика.— “Ъ”),— это классика российской литературы, это и Достоевский, и Толстой». Речь о литературе зашла на обеде с участием представителей российско-итальянского Форума-диалога гражданских обществ в Риме.

«Вообще он сказал даже больше. "Я,— говорит,— говорю своим священникам, что без книг Достоевского, без того, чтобы осознать всю глубину его философии, нельзя быть настоящим священником»,— приводит слова российского президента пресс-служба Кремля. Владимир Путин отметил, что «это о многом говорит». «Это говорит о наших общих глубоких духовных корнях»,— уточнил он.

Господин Путин прибыл в Италию накануне, 4 июля. В Ватикане он встретился с папой римским Франциском, после чего провел переговоры с руководством Италии. Темы для обсуждения во многом были одни и те же — о конфликтах на Украине, в Сирии и Ливии, иранской ядерной программе, отношениях России и ЕС.

Подробнее о визите президента России в Италию читайте в материале “Ъ” «Римопомазанник».