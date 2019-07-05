В Екатеринбурге суд впервые оправдал задержанного на протесте против храма

Кировский райсуд Екатеринбурга впервые оправдал задержанного во время несогласованных акций против строительства храма Святой Екатерины в городском сквере, которые проходили в городе в середине мая, сообщила «Интерфаксу» правозащитница Ольга Иванцева. Дмитрию Молодцову удалось доказать свою невиновность благодаря видеозаписи, которую он вел во время задержания.

В день протестов мужчина вместе со своим другом ехал на такси домой. Увидев толпу людей в сквере у театра драмы, он попросил водителя остановиться, чтобы сделать фотографии. Когда господин Молодцов подошел к автобусу, в который сажали протестующих, его тоже задержали. Известно, что его друг тоже был задержан. Суд признал его виновным в участии в несанкционированной акции и оштрафовал на 10 тыс. руб.

Протесты вокруг строительства храма Святой Екатерины прошли с 13 по 16 мая. За это время полиция задержала около 100 человек, 30 из которых арестовали. Свердловские власти обратили внимание на требования протестующих только после того, как президент РФ Владимир Путин предложил провести опрос о выборе места под возведение храма. 31 мая мэрия объявила шорт-лист из шести площадок, рассматриваемых под строительство. 16 июня Екатеринбургская епархия РПЦ отказалась от права возводить храм в сквере. Опрос о месте строительства проведут в середине сентября. Стройка начнется не раньше конца 2020 года.

Подробнее о ситуации — в публикации “Ъ” «Общественное мнение остается под опросом».

Артем Гирш, Екатеринбург