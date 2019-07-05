Доля ВТБ в группе компаний ПИК выросла до 23,05%

Банк ВТБ увеличил долю в капитале группы компаний ПИК с 7,57% до 23,05%, говорится в отчетности, опубликованной на сайте организации. Детали сделки не сообщаются.

«Количество и доля (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации, которыми эмитент получил право распоряжаться после наступления соответствующего основания: 152 212 827 / 23,05%»,— говорится в материале.

Ранее этот показатель составлял 7,57%, или 49 990 198 голосов.