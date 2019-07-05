Библиотека в новом формате – единственная в Челябинской области

Научно-техническая библиотека ПАО «ММК» открыла свои двери для читателей в новом формате. За несколько последних месяцев здесь, благодаря поддержке руководства Магнитогорского металлургического комбината, проведен масштабный ремонт, обновлен интерьер, установлена новая мебель и оборудование.



- Преобразования грандиозные, - говорит руководитель информационного центра АНО ДПО КЦПК «Персонал» Мария Пушкарская. - Помещение после ремонта стало больше, светлее, просторнее. Читальный зал превратился в зал совещаний, с возможностью проведения скайп-конференций.

Сотрудники библиотеки открыли весь фонд, который был закрыт 89 лет (библиотеке в следующем году исполняется 90 лет). И сегодня любой посетитель может с ним ознакомиться, выбрать понравившуюся книгу, журнал, в том числе, и в электронном виде. К слову, в библиотеке установили стеллажи-накопители для хранения журналов. Свежий номер выставляется «лицом» к читателю, следом - на выдвижной полке - предыдущие номера. Есть компьютеры с выходом в интернет, подключенные к базам данных по научно-технической информации. В библиотеку можно прийти и со своим ноутбуком и воспользоваться бесплатным Wi-Fi.

Ежедневно библиотеку посещают до 100 человек. Сегодня появилась возможность всего за несколько секунд оформить на свой читательский билет книги без ожидания в очереди.

- Установлена станция самостоятельной выдачи книг, которая распознает их названия с помощью радиочастотной идентификации. В свою очередь, примерно на 20 тысяч источников информации нами уже наклеен специальный чип, позволяющий облегчить поиск издания в электронной базе, - рассказывает Мария Анатольевна. – На чеке, выданном станцией самообслуживания, - названия взятых книг. В качестве читательского билета - пропуск на комбинат. Процесс чипирования продолжается, и вынести книги без записи на электронный читательский билет невозможно - сработают противокражные ворота. А вот вернуть книги можно уже без билета. В Челябинской области подобная технологическая новинка есть пока только в библиотеке комбината.