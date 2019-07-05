Воронежские строители ждут учета их интересов в новом генплане

Глава Союза строителей Воронежской области Владимир Астанин попросил вице-мэра по градостроительству Владимира Левцева обратить внимание на разработку генплана Воронежа и установить «конструктивные отношения во всем строительно-архитектурном блоке» с учетом мнения девелоперов, сообщается на сайте союза. «Не учитывая мнение профессионалов, мы рискуем создать генплан с абсолютно депрессивными территориями»,- подчеркнул Владимир Астанин. По его словам, застройщики подали на рассмотрение рабочей группы информацию о своих перспективных планах. К настоящему времени уже имеется несколько обращений о том, что ряд девелоперских проектов попали в границы других зон. «Да, мы понимаем, что архитекторы хотят видеть город компактным, в связи с чем рекомендуют развивать промзоны и кварталы ветхого жилья. Застройщики тоже не против такой перспективы, но как заходить на территорию, скажем, экскаваторного завода, где земля разделена между несколькими десятками собственников и работает чугунолитейный цех?»,- прокомментировал глава союза.

О том, как девелоперы восприняли инициативу властей по введению кольцевых маршрутов общественного транспорта в Воронеже, в материале ''Ъ-Черноземье'' «Воронеж отъезжает от пригорода».

Ирина Лобанова