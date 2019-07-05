Незарегистрированный кандидат в губернаторы пожаловался в облизбирком на Алексея Текслера

Александр Лебедев, которого челябинский облизбирком не зарегистрировал в качестве кандидата на выборы губернатора региона, направил в комиссию жалобу на главу региона Алексея Текслера. Заявитель требует снять врио губернатора с выборов, потому что, по его мнению, господин Текслер пользуется служебным положением при размещении агитационных материалов в СМИ. Также господин Лебедев усомнился в подлинности подписей жителей Челябинской области, предоставленных кандидатом. Копию письма Александр Лебедев опубликовал на своей странице в Facebook.

«Вызывает вопросы оформление подписных листов. Также огромный перечень нарушений со стороны Текслера и правительственных СМИ по нарушению законодательства по использованию должностного и служебного положения. Из 150 новостей на сайте областного телевидения (большинство. - «Ъ-Южный Урал») про Текслера, только в 20 упоминаются фамилии других кандидатов» - пишет господин Лебедев.

Александр Лебедев настаивает, чтобы до проверки подписей жителей в поддержку кандидатов в губернаторы Челябинской области допустили независимых ревизоров. Если при такой процедуре не будет выявлено поддельных подписей в поддержку Алексея Текслера, господин Лебедев пообещал извиниться перед ним.

Как ранее сообщал «Ъ-Южный Урал», облизбирком 4 июля завершил сбор подписей муниципальных депутатов и жителей в поддержку кандидатов в губернаторы региона. Документы подали восемь из четырнадцати претендентов, собрать нужное количество подписей удалось не всем. Александр Лебедев заявил, что собрал 172 подписи из 266 необходимых, но сдавать документы не стал, облизбирком не стал его регистрировать.