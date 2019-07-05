В Татарстане более 1 000 раз сняли наличные в кассах магазинов

В Сабинском районе два месяца действует сервис «Наличные с покупкой». За это время жители района воспользовались им более 1 000 раз. Активнее всего снимали наличные в селах Малый Шинар, Тимершик и Корсабаш. 50% всех пользователей получали на кассе по 5 000 рублей – максимальную сумму за один раз. При этом четверть клиентов совершали по две и более операции во время одного посещения магазина.

Сервис был запущен в Татарстане Ак Барс Банком совместно с Mastercard. К нему уже подключены торговые точки 20 сел и деревень Сабинского района. В среднем жители района просили снять с банковских карт по 3 500 рублей. При том, что воспользоваться сервисом можно при оплате покупки на любую, даже самую минимальную сумму, 25% клиентов брали товары общей стоимостью более 100 рублей.

«Как бы парадоксально не звучало, сервис „Наличные с покупкой“ увеличивает оборот безналичных платежей. Все дело в том, что обязательное условие снятия денег — оплата покупки банковской картой. Использование сервиса также выгодно для торговых сетей, потому что их клиентопоток увеличивается, и за каждую операцию они получают от банка комиссионный доход», — прокомментировал заместитель председателя Правления Ак Барс Банка Михаил Марин.

Ак Барс Банк работает над распространением сервиса в других районах. В течение года к нему планируется присоединить большинство предприятий, подключенных к эквайрингу банка: продуктовые магазины, аптеки, автозаправки, кафе, рестораны и гостиницы. Возможности сервиса также планируется увеличить. В торговых сетях жители смогут не только получать наличные, но и оплачивать услуги ЖКХ, связи и т.д., а также открывать вклады. К тому же до конца года воспользоваться сервисом смогут владельцы банковских карт VISA и Мир.

Список подключенных к программе точек и подробная информация о сервисе размещены на сайте банка.

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