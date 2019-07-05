Макдоналдс планирует открыть в Удмуртии еще три ресторана

В ближайшие два года Макдоналдс планирует отрыть в Удмуртии еще три ресторана. Об этом написал постпред главы республики при президенте России Михаил Хомич на своей странице в Facebook.

«Сейчас у Макдоналдс три ресторана в Удмуртии, в которых трудятся 240 человек. Их цель на ближайшие два года — как минимум еще три ресторана. Обязательно подключимся к подбору площадок»,— отметил господин Хомич после встречи с командой Макдоналдс Россия под руководством GR-директора компании Андрея Зырянова.

Напомним, что ранее группа компаний «Фуд-сервис» ресторатора Константина Котова продала сеть кофеен Coffee Black холдингу Welcome Group Максима Коновалова. Господин Котов объяснил продажу Coffee Black стремлением развивать бренд KFC, который входит в структуру «Фуд-сервис», в соседних регионах. Эксперты считают рынок фастфуда перспективным направлением на фоне текущей экономической ситуации в стране.