Обнаружено архивное видео с предполагаемым Бэнкси

В архивах британской телекомпании ITV обнаружено интервью с анонимным уличным художником, которым может быть Бэнкси, сообщает газета The Guardian. Материал был сделан в 2003 году — перед выставкой в Лондоне, которая принесла ему известность.

На записи лицо художника почти полностью закрыто футболкой и кепкой. «Я замаскирован, потому что вы не можете действительно быть автором граффити и потом выходить на публику»,— говорит он.

Герой видео рисует на стене черное насекомое, потом ребенка, который играет алфавитными кубиками. В итоге получается фраза «KILL MORE» (убивайте больше). Это произведение приписывают Бэнкси. Однако нельзя точно определить, действительно ли на записи показан он.

О последней работе Бэнкси и ее значении — в материале “Ъ FM” «Искусство уровня высокой социальной ответственности».