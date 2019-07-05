Похороны погибших в Баренцевом море подводников будут закрытыми

Военнослужащих, погибших в результате пожара на глубоководном аппарате в Баренцевом море, похоронят в Петербурге в закрытом режиме. В церемонии примут участие лишь семьи, сослуживцы и близкие друзья. Такое решение приняли родственники погибших, сообщает «Фонтанка.ру».

Дата и место погребения не разглашаются. Организаторские функции возложены на заместителя министра обороны, бывшего командующего войсками Западного военного округа Андрея Картаполова.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что 14 моряков-подводников, погибших в акватории Баренцева моря, были жителями Петербурга и Ленинградской области.